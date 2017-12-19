تعرف على قائمة سموحة في مباراته القادمة أمام الأهلي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي تحضيراته، وذلك استعداداً لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بمُضيفه فريق الأهلي في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي.

ومن جهته أعلن الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق سموحة عن قائمة فريقه التي ستكون متواجدة في المباراة، حيث تكونت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل / أحمد يحيى / مسعد عوض

خط الدفاع: رجب بكار / سيد فريد / ياسر إبراهيم / عبد الله بكري / طارق طه / محمود معاذ

خط الوسط: أحمد نبيل / أحمد حمص / محمود عبد العزيز / إسلام سري / عمرو المنوفي / عبد العزيز إمام / ناصر ماهر / وليد حسن

خط الهجوم: أوميد أوكري / حمدي زكي / بانو دياوارا / حسام حسن

أما على الجانب المقابل فسوف يختتم فريق الأهلي هو الآخر تحضيراته اليوم الثلاثاء تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، على أن يقوم الأخير بالإعلان عن قائمة فريقه التي سوف تكون متواجدة في المباراة اليوم أيضاً.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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