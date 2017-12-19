حسام البدري يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلي لاعبيه قبل مواجهة سموحة

Advertisements

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق سموحة في يوم غداً الأربعاء.

وعلى هامش مران اليوم عقد الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع لاعبي المارد الأحمر، وفي إطار هذه الجلسة قام الكابتن حسام البدري بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلي لاعبيه من السقوط من جديد في هذه المباراة سواء في فخ التعادل أو الخسارة وخاصة بعدما تعثر الفريق في المباراتين الأخيرتين له في الدوري المصري.

Advertisements

وفي سياق الجلسة أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على ثقته الكبيرة في كل لاعبيه، كما أشار أيضاً إلي أنه يجب على الفريق أن يتعلم الدرس جيداً بعد تعثره في المباراتين الأخيرتين له وخاصة وأنه لا يوجد أمام الفريق مجال للتعثر من جديد في ظل المنافسة الشرسة على اللقب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق هذه المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

إقرأ أيضاً: تعرف على قائمة سموحة في مباراته القادمة أمام الأهلي