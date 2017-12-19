مجلس إدارة نادي الزمالك يمنح نيبوشا فرصته الأخيرة أمام الاتحاد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد اتخذ قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص مستقبل المونتينيغري نيبوشا المدير الفني مع فريق الزمالك.

حيث قرر مجلس إدارة نادي الزمالك منح الفرصة الأخيرة للمدير الفني نيبوشا، وذلك في المباراة القادمة لفريق الزمالك حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

وعقب الخسارة الماضية لفريق الزمالك كان مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور قد اتخذ قراراً بإقالة المدير الفني نيبوشا من منصبه، ولكنه سرعان ما عاد عن قراره مرة أخرى من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق مثلما طالبت الجماهير، ولكن الأمر المؤكد أن جماهير نادي الزمالك لن تحتمل أي تعثر أو فشل جديد في الموسم الحالي، علماً بأن فريق الزمالك كان قد خرج في الموسم الماضي خالي الوفاض دون أن يُحقق أي لقب على الإطلاق.

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