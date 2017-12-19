خالد عبد العزيز: مباريات ودية عالمية للمنتخب الوطني قبل المونديال

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أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي من خلال تصريحات إذاعية أن المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم سوف يخوض مباريات ودية عالمية من الطراز الرفيع في إطار تحضيراته من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل مثلما طلب تماماً الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب.

حيث أشار المهندس خالد عبد العزيز إلي أن المنتخب الوطني سوف يواجه كلاً من منتخب البرتغال إضافة إلي منتخب بلغاريا في شهر مارس المقبل، بينما سوف يواجه كلاً من منتخب تشيلي إضافة إلي منتخب صربيا في شهر مايو المقبل وذلك قبل السفر إلي روسيا من أجل المشاركة في المونديال.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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