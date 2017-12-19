مصادر صحفية مصرية تؤكد استبعاد نجم الأهلي من قائمة منتخب مصر في الفترة المقبلة

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر قد اتخذ قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلي أن المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر قد قرر استبعاد النجم الواعد صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بشكل نهائي من قائمة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وذلك في ظل الوضعية التي يعيشها اللاعب منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي وغيابه عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر طيلة هذه الفترة بسبب إما الإصابة أو لأسباب فنية.

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وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام النجم الواعد صالح جمعة من أجل استعادة مكانته في صفوف النادي الأهلي، أما في حالة حدوث العكس فحينها يجب عليه أن ينسى تماماً المشاركة رفقة منتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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