السفير الإسباني بالقاهرة: الأهلي أكبر مؤسسة رياضية سمعت عنها في مصر

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قام وفد من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة مقر السفارة الإسبانية بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل مقابلة السفير الإسباني بالقاهرة أرتورو من أجل الحديث عن المباراة الودية العالمية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نهاية الشهر الحالي.

وفي إطار هذه الزيارة أكد السفير الإسباني أرتورو لوسائل الإعلام والصحف المصرية أن النادي الأهلي يُعتبر بمثابة أكبر مؤسسة رياضية سمع عنها في مصر منذ توليه ذلك المنصب، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن السفارة الإسبانية بالقاهرة متضامنة بشكل كامل مع النادي الأهلي في هذا الحدث الهام نظراً لكونه يدعو للسلام ومحاربة الإرهاب.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية العالمية بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية وسط حضور ما يقرب من 60 ألف متفرج إضافة إلي العديد من كبار رجال الدولة وأيضاً بعض النجوم العرب من دول الخليج.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة والتي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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