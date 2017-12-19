حسام البدري يفاجئ الجميع بقائمة الأهلي لمباراة سموحة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء.

ومن جهته قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالإعلان عن قائمة الفريق التي سوف تكون متواجدة في المباراة أمام فريق سموحة، حيث تكونت هذه القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي / أحمد عادل عبد المنعم / رمضان مصطفى

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / باسم علي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / حسين السيد

خط الوسط: حسام عاشور / إسلام محارب / كريم نيدفيد / مؤمن زكريا / أحمد حمدي / باكا / أحمد الشيخ / وليد سليمان / جونيور أجايي / عبد الله السعيد

خط الهجوم: عماد متعب / أحمد ياسر ريان

وقد شهدت قائمة المارد الأحمر غياب كلاً من سعد الدين سمير إضافة إلي رامي ربيعة ووليد أزارو وعبد الله السولية بداعي الإصابة، كما غاب أيضاً كلاً من شريف إكرامي وعلي معلول ومروان محسن وأحمد حمودي وعبد الله الشامي لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري بالاعتماد على التشكيلة التالية في هذه المباراة: محمد الشناوي / محمد هاني / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / أحمد فتحي / حسام عاشور / وليد سليمان / عبد الله السعيد / جونيور أجايي / عماد متعب.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

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