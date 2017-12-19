سيد معوض: الأهلي لديه الخبرة الكافية من أجل تخطي الفترة الصعبة الحالية

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي.

ومن خلال تصريحات صحفية اليوم أكد الكابتن سيد معوض نجم النادي الأهلي سابقاً والمدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالياً، أن فريق الأهلي لديه الخبرة الكافية من أجل الخروج من الوضعية الصعبة المتواجد فيها حالياً، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن كل لاعبي المارد الأحمر كان واضحاً عليهم الحماسة الكبيرة في التدريبات طوال الأسبوع الحالي من أجل مصالحة جماهير النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد معوض على أن فريق الأهلي لا تزال حظوظه كبيرة للغاية في التربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز نظراً لما يمتلكه من مباراتين مؤجلتين لديه، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع داخل النادي الأهلي يعمل جاهداً من أجل الحفاظ على نسق الانتصارات واسعاد جماهير النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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