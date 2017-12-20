تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي وسموحة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة اليوم الأربعاء.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمود عاشور من أجل إدارة هذه المباراة، بينما سوف يتكون طاقمه المساعد من أحمد توفيق طلب وعبد الفتاح عريشة كحكم راية ومحمد سيد بكر كحكم رابع وأمين عمر ومحمد أبو خاطر كحكم خامس.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق هذه المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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