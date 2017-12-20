تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك والاتحاد السكندري

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم الأربعاء في محافظة الإسكندرية.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمد الصباحي من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد من أحمد حسام طه وسمير جمال كحكم راية وإكرامي علاء كحكم رابع ومحمد الحنفي ومحمد صابر كحكم خامس.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر م من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.