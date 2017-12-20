رئيس الاتحاد السكندري يوجه رسالة قوية إلي لاعبيه قبل مواجهة الزمالك

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحضيراته في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني الإسباني ماكيدا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه اليوم بضيفه فريق الزمالك.

ومن جهته قام مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بزيارة معسكر الفريق السكندري في يوم أمس الثلاثاء، وذلك من أجل دعم اللاعبين وتحفيزهم قبل هذه المباراة الهامة وخاصة في ظل الوضعية الحالية الصعبة التي يعيشها فريق الاتحاد السكندري والتي بدت واضحة للغاية منذ مطلع الموسم الحالي.

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أما على الجانب المقابل فقد اختتم فريق الزمالك هو أيضاً تحضيراته في يوم أمس الثلاثاء تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، علماً بأن هذه المباراة تُعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للمدير الفني نيبوشا مع فريق الزمالك وخاصة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة، مما دفع مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور يمنح المدرب فرصته الأخيرة مع الفريق في هذه المباراة.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

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