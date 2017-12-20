تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام سموحة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء.

وفي ظل العديد من الغيابات التي يُعاني منها المارد الأحمر في هذه المباراة سواء بداعي الإصابة أو لأسباب فنية، فإن الكابتن حسام البدري من المتوقع أن يدخل هذه المباراة معتمداً على التشكيلة التالية:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: أحمد فتحي / حسام عاشور / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي

ويفتقد فريق الأهلي في هذه المباراة للعديد من عناصره الأساسية، ويأتي على رأس الغائبين كلاً من سعد الدين سمير ورامي ربيعة إضافة إلي عمرو السولية ووليد أزارو بداعي الإصابة، فيما يغيب كلاً من شريف إكرامي وصالح جمعة لأسباب فنية.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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