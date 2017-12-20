مصادر صحفية إيطالية تؤكد رغبة ريال مدريد في التعاقد مع صلاح في الصيف المقبل

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كشفت مصادر صحفية إيطالية في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وتحديداً عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت المصادر إلي أن نادي ريال مدريد يدرس التقدم بعرض خيالي تصل قيمته إلي مبلغ 100 مليون يورو، وذلك من أجل إقناع نادي ليفربول ومجلس إدارته بالتخلي عن النجم محمد صلاح في نهاية الموسم الحالي، ويأتي ذلك نظراً لما قدمه الفرعون المصري محمد صلاح من مستوى لافت رفقة فريقه الحالي ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

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ولعل ما جعل التكهنات تزداد أكثر حول رغبة الفريق الملكي في التعاقد مع الفرعون محمد صلاح، هي الإشادة الكبيرة التي تلقاها اللاعب من طرف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد في الأسبوع الماضي مما جعل البعض يعتقد حتى أن المدرب زين الدين زيدان يرغب في ضم محمد صلاح في الميركاتو الشتوي المقبل وهو الأمر المستبعد تماماً دون أدنى شك.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد انتقل إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42 مليون يورو، مما أثار العديد من التساؤلات حول أحقية النجم محمد صلاح بهذه الأموال الطائلة.

ولكن ومنذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة أثبت الفرعون محمد صلاح أنه يستحق أكثر بكثير من هذه الأموال، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه سجل 20 هدفاً رفقة فريقه ليفربول على مستوى جميع المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، إضافة إلي أنه يتربع على عرش صدارة ترتيب الهدافين برصيد أربعة عشر هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإضافة لذلك أيضاً نجح الفرعون محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر الماضي، كما بات قريباً للغاية أيضاً من الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2017 م.

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