تعرف على المكسب الحقيقي للنادي الأهلي من عملية بيع أحمد حجازي

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كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي عن المكسب الحقيقي للنادي الأهلي، وذلك من وراء عملية بيع مدافعه المصري أحمد حجازي بشكل نهائي لصالح نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

حيث أشارت التقارير إلي أن خزينة النادي الأهلي سوف تنتعش بمبلغ 80 مليون جنيه مصري نتيجة لتفعيل نادي وست بروميتش ألبيون بند تفعيل الشراء بشكل نهائي للمدافع أحمد حجازي، علماً بأن النادي الأهلي كان قد سبق له وأن حصل أيضاً على مبلغ مليون يورو مقابل عقد الإعارة.

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وعلى الرغم من هذه الأموال الطائلة التي دخلت إلي خزينة النادي الأهلي، إلا أن جماهير النادي الأهلي غير راضية تماماً على هذه الصفقة وخاصة لعدم وجود البديل المناسب والقوي في خط دفاع النادي الأهلي، وهو الأمر الذي عانى منه الفريق بشكل واضح وخاصة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء في مباراة مرتقبة بين الفريقين، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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