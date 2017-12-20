تعرف على تاريخ المواجهات بين الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

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يحل فريق الزمالك اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق الاتحاد السكندري على أرضية ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وبالنظر إلي نتائج المباريات العشرة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فسوف نجد أن تفوق فريق الزمالك كان واضحاً دون أي منازع وذلك نظراً لأن فريق الزمالك نجح في تحقيق الفوز في ثمانية مباريات، وفي مقابل ذلك حقق فريق الاتحاد السكندري فوزاً واحداً فقط بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط.

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ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم الأربعاء، وذلك تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة بنسبة كبيرة للغاية.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018، وهو ما قد يجعل فريق الزمالك مهدداً بخسارة لقب الدوري المصري للموسم الثالث على التوالي.

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