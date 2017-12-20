فتح الله يوجه نصيحة هامة لمتعب ويدافع عن إكرامي بشدة

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تحدث النجم محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك سابقاً ولاعب نادي النجمة اللبناني حالياً عن الوضعية الحالية للنجم المخضرم عماد متعب.لاعب النادي الأهلي إضافة إلي النجم شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، وذلك من خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة.

فمن خلال تصريحاته في صباح اليوم قام النجم محمود فتح الله بتوجيه نصيحة هامة للغاية للنجم عماد متعب، وهي بأن يقوم بالاستمرار مع النادي الأهلي ويعتزل داخل صفوف النادي دون التفكير في الرحيل إلي صفوف أي نادي أخر في الميركاتو الشتوي المقبل، حتى وإن كان ذلك سوف يحرمه من المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً قام النجم محمود فتح الله بالدفاع بقوة عن حارس المرمى شريف إكرامي، وذلك في ظل الهجوم الشرس عليه والانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها من جانب جماهير النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لا يوجد أي حارس مرمى في العالم يتمتع بمستوى ثابت طيلة مسيرته الرياضية.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء في مباراة مرتقبة بين الفريقين، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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