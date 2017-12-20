تعرف على تاريخ المواجهات بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري

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يستقبل فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين نظيره فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وبالنظر إلي نتائج المباريات العشرة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين سنجد أن فريق الأهلي يتفوق بشكل واضح على منافسه فريق سموحة، حيث نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب منافسه فريق سموحة في 6 مباريات، فيما نجح فريق سموحة في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط، بينما حسم التعادل بينهما ثلاثة مباريات أخرى.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن هذه المباراة كانت الثانية على التوالي التي يتعثر فيها المارد الأحمر تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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