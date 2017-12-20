لاعب سوري جديد يدخل ضمن دائرة اهتمامات الأهلي من أجل ضمه في يناير المقبل

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد دخل في مفاوضات مكثفة، وذلك من أجل التعاقد مع لاعب سوري جديد في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات مع نادي القوة الجوية العراقي، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العراقي زاهر الميداني لاعب خط وسط الميدان السوري خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن مفاوضات النادي الأهلي من أجل ضم اللاعب قد جاءت بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، والذي يسعى لتدعيم خط وسط ميدان المارد الأحمر في الفترة المقبلة، علماً بأن النادي الأهلي كان قد دخل في الآونة الأخيرة في مفاوضات من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي محمد أمين بن عمر لاعب فريق النجم الساحلي التونسي.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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