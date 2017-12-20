تصريح ناري من فرج عامر قبل مواجهة الأهلي مع سموحة

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قام فرج عامر رئيس نادي سموحة بالحديث في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي عن المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريقه ومضيفه فريق الأهلي في مساء اليوم على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له أكد فرج عامر أن فريق سموحة قادر على تحقيق الانتصار على حساب فريق الأهلي والعكس صحيح، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على الفريقين، كما شدد أيضاً في ختام تصريحاته على أن الفريق الذي يلتزم بتعليمات المدرب ويكون التوفيق حليفه هو من سيظفر بالنقاط الثلاث.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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