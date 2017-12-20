رئيس نادي مصر المقاصة يحسم مصير مهاجم الأهلي جون أنطوي

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حسم اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي مصير المهاجم الغاني جون أنطوي لاعب النادي الأهلي والمعار منذ الصيف الماضي إلي صفوف نادي مصر المقاصة.

فمن خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أن النادي الفيومي سوف يقوم بتفعيل بند الشراء في عقد المهاجم جون أنطوي في خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن هذه الخطوة سوف يقوم بها مجلس إدارة نادي مصر المقاصة دون الرجوع إلي النادي الأهلي.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن بند تفعيل الشراء في عقد اللاعب سوف يكون قانونياً وخاصة بعد ما يقوم مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بدفع مبلغ 600 ألف دولار للنادي الأهلي، مشدداً على أن المستوى اللافت للمهاجم الغاني جون أنطوي هو من جعل مجلس إدارة نادي مصر المقاصة يتخذ ذلك القرار وخاصة وأن الفريق الفيومي على أعتاب المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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