خطوة هامة وغير متوقعة من مرتضى منصور قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بخطوة هامة وغير متوقعة اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك قبل المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الإسكندرية.

حيث قام المستشار مرتضى منصور بوضع اسم هاني العتال في قائمة إدارة النادي التي سوف تتواجد اليوم في المقصورة الرئيسية في ملعب الإسكندرية، وهو ما يعني نهاية الخلاف بين الثنائي بنسبة كبيرة بعد الصراع الذي شهدته الأيام الماضية بينهما، لتبقى جماهير نادي الزمالك الآن في حالة ترقب كبير سواء من ناحية استقرار مجلس الإدارة أو من ناحية نتيجة المباراة اليوم.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

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