خطوة هامة وإنسانية من مجلس الخطيب قبل ودية أتلتيكو مدريد

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قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بخطوة إنسانية في غاية الأهمية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الشهر الحالي.

حيث قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أن يقوم كامل أعضاء المجلس بشراء تذكرة المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد مثلهم مثل جماهير النادي الأهلي، وذلك من أجل تحقيق أكبر عائد مادي من المباراة وخاصة وأن ذلك العائد سوف يذهب بأكمله لصالح أسر شهداء مصر.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن في يوم الإثنين الماضي عن أسعار تذاكر هذه المباراة الودية العالمية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد، حيث بلغ سعر تذكرة الدرجة الموحدة مبلغ 25 جنيه، كما بلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى الممتاز مبلغ 75 جنيه، بينما بلغ سعر تذكرة المقصورة الأمامية مبلغ 200 جنيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة الودية بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة سوف تشهد مشاركة بعض النجوم العرب مع فريق الأهلي بعدما أرسل مجلس إدارة النادي دعوة لهم في وقت سابق.

ويأتي على رأس النجوم العرب المدعوة لهذه المباراة النجم حسام غالي، إضافة إلي النجم محمود عبد المنعم كهربا وفهد المولد وإسماعيل عبد اللطيف وسيد ضياء، كما ضمت القائمة أيضاً كلاً من أحمد خليل وإسماعيل مطر وعمر عبد الرحمن، كما قام مجلس إدارة النادي الأهلي بإرسال الدعوة أيضاً إلي العديد من كبار رجال الدولة من أجل حضور المباراة.

وقد شدد مجلس إدارة النادي الأهلي في أكثر من مناسبة سابقة على أن هذه المباراة تأتي تحت شعار السلام ضد الإرهاب، وذلك من أجل التأكيد على دور المؤسسات الرياضية في دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب.

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