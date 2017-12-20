تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندري

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المرتقبة التي سوف تجمعه في مساء اليوم الأربعاء بمُضيفه فريق الاتحاد السكندري على أرضية ملعب الإسكندرية.

ومن المتوقع أن يقوم المونتينيغري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة المرتقبة:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حازم إمام / علي جبر / محمود حمدي الونش / مؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد / محمد أشرف / محمود عبد العاطي دونجا / عبد الله جمعة / أحمد مدبولي

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الاتحاد السكندري على أرضية ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

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