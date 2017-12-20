قرار هام من حسام البدري بخصوص مباراة الأهلي مع وادي دجلة

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اتخذ الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراراً في غاية الأهمية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل.

حيث قرر الكابتن حسام البدري منح كافة عناصر الفريق راحة سلبية من التدريبات في يوم غداً الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من عمر الشهر الحالي، على أن يعود الفريق من جديد إلي التدريبات الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة انطلاقاً من يوم الجمعة المقبل، وذلك من أجل الاستعداد للمباراة أمام فريق وادي دجلة في يوم الإثنين المقبل.

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ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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