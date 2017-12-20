طبيب الأهلي يؤكد جاهزية مروان محسن للمشاركة في المباريات

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى هامش مباراة اليوم أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي من جديد على جاهزية المهاجم مروان محسن من أجل المشاركة في المباريات مع فريق الأهلي، وذلك عقب العديد من التساؤلات من جانب جماهير النادي الأهلي بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة المباراة أمام فريق سموحة.

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كما شدد الدكتور خالد محمود أيضاً من خلال تصريحات صحفية اليوم أن قرار إشراك المهاجم مروان محسن في المباريات يُعتبر قراراً فنياً يعود إلي الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري وليس قراراً طبياً، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن النجم مروان محسن قد تعافى بشكل كامل من إصابته في الرباط الصليبي وتبقى مسألة وقت فقط حتى يستعيد لياقته البدنية من جديد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء وتحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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