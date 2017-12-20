النجم الساحلي يضع شرطاً جديداً من أجل التخلي عن نجمه للنادي الأهلي في يناير

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي قد وضع شرطاً جديداً وإضافياً، وذلك من أجل التخلي عن نجمه لصالح النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي يرغب في إدخال النجم الواعد صالح جمعة لاعب فريق الأهلي كجزء من صفقة التخلي عن نجمه محمد أمين بن عمر لصالح النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، ويأتي ذلك خاصة في ظل رغبة النادي الأهلي الكبيرة في حسم الصفقة بأي وسيلة ممكنة.

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ولعل ما قد يُساهم في حسم الصفقة هو أن النجم الواعد صالح جمعة لديه العديد والعديد من المشاكل داخل النادي الأهلي وخاصة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، ولكن وقبل ذلك يجب على مجلس إدارة النادي الأهلي أن يدفع المقابل المادي أولاً الذي طلبه مجلس إدارة نادي النجم الساحلي.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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