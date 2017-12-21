أحمد أيوب يرد بقوة على تصريحات نادر شوقي بخصوص النجم عماد متعب

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قام الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرد اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الحالي على تصريحات نادر شوقي وكيل اللاعبين، وذلك بخصوص النجم الدولي المخضرم عماد متعب.لاعب فريق الأهلي.

فمن خلال تصريحات له عبر إذاعة نغم إف إم اليوم أكد الكابتن أحمد أيوب أن النجم عماد متعب لاعب كبير وله دور مؤثر للغاية في فريق الأهلي، ولكنه أشار أيضاً في الوقت ذاته إلي أن قرار مشاركة النجم عماد متعب في المباريات مع المارد الأحمر يعود بالأساس إلي الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وليس لأي أحد آخر.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس الأربعاء على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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