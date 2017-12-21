تعرف على ردة فعل هيكتور كوبر عقب تصريحات حسام غالي

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كشفت مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن ردة فعل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك عقب تصريحات النجم حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي في مساء يوم أمس الأربعاء.

حيث أشارت المصادر إلي أن المدرب هيكتور كوبر قد رفض تماماً فكرة عودة حسام غالي من جديد إلي صفوف المنتخب المصري، وذلك سواء في الفترة المقبلة أو حتى أثناء مشاركة منتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل، كما أضافت المصادر أيضاً أن المدرب هيكتور كوبر قد أكد أن السبب وراء ذلك يُعتبر فنياً وليس أي شئ آخر.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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