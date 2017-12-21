إنبي يحسم الجدل حول مستقبل مهاجمه صلاح محسن

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حسم نادي إنبي اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الحالي الجدل حول مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وهو المهاجم الواعد صلاح محسن، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب رحيله عن الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

فمن خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الخميس أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن مهاجم الفريق صلاح محسن لم تصل له أي عروض رسمية حتى هذه اللحظة، وذلك سواء من جانب النادي الأهلي أو من أي نادي آخر من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن مجلس إدارة نادي إنبي ليس لديه أي نية في التفريط في اللاعب نظراً للموهبة التي يملكها في هذا السن الصغير.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس الأربعاء على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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