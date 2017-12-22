تعرف على أبرز قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع يوم الخميس

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شهد يوم أمس الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الحالي اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك في اجتماع طويل للغاية استمر تقريباً لمدة أربع ساعات متواصلة.

وعقب نهاية الاجتماع مباشرة قام عدلي القيعي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي بالإعلان عن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي في نهاية الاجتماع، حيث نص القرار الأول على تشكيل لجنة لكرة القدم بالنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والكابتن عبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق.

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أما القرار الثاني فقد نص على تعيين الكابتن عبد العزيز عبد الشافي كمديراً رياضياً للنادي بصلاحيات تشمل التعاقدات والتنسيق بين الفريق الأول وقطاع الناشئين ومع الأجهزة الفنية وتعظيم القيمة المالية للنادي، بينما نص القرار الثالث على تعيين الكابتن عبد العزيز عبد الشافي كمسئولاً عن اللجنة الفنية واكتشاف المواهب وكافة الأمور المتعلقة ببيانات اللاعبين وانتقالاتهم.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس الأربعاء على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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