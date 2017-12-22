مختار مختار يُهاجم نجم الأهلي بشدة ويتوقع الفائز بلقب الدوري المصري

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قام الكابتن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي بمهاجمة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشدة، كما توقع أيضاً الفريق الفائز بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له في صباح اليوم الجمعة هاجم الكابتن مختار مختار بشدة المهاجم المغربي الواعد وليد أزارو، حيث أشار الكابتن مختار مختار إلي أن المهاجم وليد أزارو يمتاز بالسرعة والقوة ولكنه يفتقد الإحساس بالمرمى وتسجيل الأهداف، مشدداً في الوقت ذاته على أن المهاجم المصري مروان محسن أفضل منه بكثير.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الكابتن مختار مختار أنه لا يوجد أي فريق مرشح للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الجميع كان يعتقد أن فريق الأهلي سوف يحسم اللقب مع نهاية الدور الأول ولكن الفريق تعثر في مباراتين على التوالي وهبط مستواه كثيراً في الفترة الماضية.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس الأربعاء على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.