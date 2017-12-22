مصادر صحفية تكشف عن احتمالية معاقبة أحمد فتحي بسبب مشكلته مع البدري

Advertisements

كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن احتمالية قيام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتوقيع عقوبة مالية على النجم المخضرم أحمد فتحي، وذلك بسبب مشكلته الأخيرة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلي أن الجهاز الفني يُفكر في توقيع عقوبة مالية على اللاعب المخضرم لكي يكون عبرة لأي لاعب آخر في الفريق، علماً بأن النجم أحمد فتحي كان قد رد على الكابتن حسام البدري أثناء المباراة الماضية أمام فريق سموحة بشكل غير لائق تماماً، مما جعل الكابتن حسام البدري يتعجب بشدة من أسلوب اللاعب في الرد مع العلم بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أكد عقب نهاية المباراة أن ما حدث كان مجرد نرفزة ملعب لا أكثر من ذلك.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس الأربعاء على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: مختار مختار يُهاجم نجم الأهلي بشدة ويتوقع الفائز بلقب الدوري المصري