الأهلي ينفي تماماً رحيل نجمه في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نفى تماماً رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في ظل العديد من الشائعات التي أكدت اقتراب رحيله.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نفى تماماً رحيل النجم الدولي التونسي علي معلول عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك في ظل العديد من الشائعات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقترب رحيله عن النادي.

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وفي السياق ذاته أيضاً كان التونسي لطفي بن حاج وكيل أعمال النجم علي معلول قد أكد في يوم أمس الخميس أن علي معلول سعيد للغاية رفقة النادي الأهلي، كما نفى أيضاً وصول أي عرض رسمي من أي نادي سواء من داخل مصر أو خارجها من أجل التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس الأربعاء على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

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