تعرف على ردة فعل الجهاز الفني للأهلي على تصريحات نادر شوقي بخصوص عماد متعب

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن ردة فعل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري على تصريحات نادر شوقي وكيل اللاعبين المعروف، وذلك بخصوص النجم الدولي المخضرم عماد متعب.وعدم مشاركته في المباريات مع فريق الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلي أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري غاضب وبشدة من تصريحات نادر شوقي، كما أضافت المصادر أيضاً أن الجهاز الفني قد أكد أن قرار مشاركة النجم عماد متعب في المباريات أمر لا يعني أي أحد على الإطلاق سوى الجهاز الفني فقط لا غير.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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