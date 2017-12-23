مجدي عبد الغني يُهاجم أبو ريدة بسبب حسام غالي

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قام الكابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً بمهاجمة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بسبب النجم الدولي المخضرم حسام غالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم أكد الكابتن مجدي عبد الغني أن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يقوم بفرض أي لاعب على الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك تعليقاً على التصريحات التي أدلى بها المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم منذ يومين.

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حيث طالب المهندس هاني أبو ريدة المدير الفني هيكتور كوبر بضرورة ضم كلاً من النجمين عماد متعب وحسام غالي إلي صفوف المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل نظراً للقيمة الكبيرة لهما في كرة القدم المصرية، وهو الأمر الذي يُعتبر غير مرغوب فيه على الإطلاق من جانب المدرب هيكتور كوبر وخاصة في حالة النجم حسام غالي نظراً لعدم اعتذاره بشكل علني مثلما اشترط عليه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد المشكلة التي تسبب في حدوثها أثناء تواجده رفقة المنتخب.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.