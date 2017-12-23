جلسة مرتقبة بين البدري وعبد العزيز عبد الشافي خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن قيام الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي بالترتيب، وذلك من أجل عقد جلسة خاصة ومرتقبة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.

حيث أشارت المصادر إلي أن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي يرغب في عقد جلسة خاصة مع الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الحديث حول الصفقات التي يرغب في إتمامها خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018 من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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وكان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي قد تم تعيينه كمديراً رياضياً للنادي الأهلي في يوم الخميس الماضي، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد الاجتماع بينهما على مدار أربع ساعات تقريباً.

وعلى صعيد آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق وادي دجلة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

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