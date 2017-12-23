موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 23/12/2017 في الدوري الإسباني 2017 / 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، يستعد فريق رريال مدريد لاستقبال ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

سوف تُقام مباراة كلاسيكو الأرض بين فريق ريال مدريد وضيفه فريق برشلونة اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

سوف يتم نقل مباراة كلاسيكو الأرض بين فريق ريال مدريد وضيفه فريق برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على القمر الصناعي نايل سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الوحيدة التي تملك الحقوق الحصرية لنقل مسابقة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما القنوات الناقلة تحديداً للمباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس فهي قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة، ومن خلالها سوف يقوم بالتعليق على المباراة كلاً من المعلق التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى من أرض الملعب إضافة إلي المعلق خالد الحدي على القناة الصوتية الثانية.

كما سيتم نقل المباراة أيضاً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة ومن خلالها سوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المصري علي محمد علي، بينما سيتم نقل مباراة كلاسيكو الأرض أيضاً على قناة بي إن سبورتس HD 11 المشفرة بصوت المعلق الإنجليزي وأيضاً قناة بي إن سبورتس HD 17 المشفرة بصوت المعلق الإسباني وأيضاً قناة بي إن سبورتس HD 13 المشفرة بصوت المعلق الفرنسي.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في الكلاسيكو

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في الكلاسيكو