مصادر مقربة من النادي الأهلي تكشف عن قرار حاسم لعماد متعب بخصوص مستقبله مع الأهلي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي في صباح اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن القرار الحاسم للنجم الدولي المخضرم ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عماد متعب. وذلك بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

حيث أشارت المصادر إلي أن النجم الدولي عماد متعب قد أكد للعديد من المقربين منه في يوم الخميس الماضي، بأنه قد اتخذ قراراً نهائياً برحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

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كما أضافت المصادر أيضاً إلي أن ذلك القرار من النجم الدولي عماد متعب قد جاء بناءً على التجاهل الكبير الذي يُعاني منه اللاعب من طرف مديره الفني الكابتن حسام البدري منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة، مما جعل النجم عماد متعب يفقد الكثير والكثير من لياقته إضافة إلي حسه التهديفي الكبير نظراً لكونه بات حبيساً على مقاعد البدلاء.

ولعل ما زاد الأمور تعقيداً بين الطرفين هي المباراة الماضية لفريق الأهلي أمام فريق سموحة، حيث غاب المهاجم المغربي وليد أزارو عن هذه المباراة بداعي الإصابة وفي الوقت الذي كان فيه النجم عماد متعب ينتظر مشاركته في المباراة قام الكابتن حسام البدري بإشراك النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح.

وعقب نهاية المباراة مباشرة أكد نادر شوقي وكيل أعمال النجم عماد متعب أن الكابتن حسام البدري لم يقوم بتنفيذ وعده تماماً مع عماد متعب، وبالتالي سوف يكون الرحيل هو الحل الوحيد من أجل حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، وخاصة في ظل رغبة النجم عماد متعب في المشاركة بصفة أساسية مع الفريق الذي يلعب له.

ويأتي ذلك رغبة منه في استعادة لياقته البدنية ومستواه الفني المعهود إضافة إلي أهدافه الحاسمة، وذلك حتى يضمن مقعد له ضمن قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل في صيف العام القادم 2018 أي مع نهاية الموسم الحالي.

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