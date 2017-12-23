محمد صلاح يواصل صناعة المعجزات في الدوري الإنجليزي الممتاز

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واصل الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صناعة المعجزات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد المستوى اللافت الذي قدمه رفقة فريقه في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي حينما حل ضيفاً على نظيره فريق أرسنال.

وقد انتهت المباراة بين فريق ليفربول ومضيفه فريق أرسنال على وقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما عى أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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وعلى الرغم من أن الفرعون محمد صلاح قد أضاع العديد من الفرص الخطيرة في هذه المباراة، إلا أنه قد ساهم في هذا التعادل بنسبة كبيرة للغاية وذلك من خلال صناعته للهدف الأول لزميله البرازيلي فيليبي كوتينيو وأيضاً من خلال تسجيله للهدف الثاني لفريقه في مطلع شوط المباراة الثاني، مما ساهم في نهاية المطاف في خروج فريقه بنقطة واحدة فقط من ملعب الإمارات أمام فريق أرسنال.

وعلى إثر ذلك الهدف الذي سجله الفرعون محمد صلاح رفع النجم المصري رصيده إلي خمسة عشر هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز، كما رفع رصيده أيضاً إلي 21 هدفاً مع فريقه ليفربول على مستوى جميع المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، وذلك على الرغم من تواجد العديد من النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل هاري كين وزلاتان إبراهيموفيتش وألفارو موراتا وسيرخيو أغويرو ورميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد انتقل إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42 مليون يورو، مما أثار العديد من التساؤلات حول أحقية النجم محمد صلاح بهذه الأموال الطائلة.

ولكن ومنذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة أثبت الفرعون محمد صلاح أنه يستحق أكثر بكثير من هذه الأموال، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه سجل أهدافاً غزيرة للغاية رفقة فريق الريدز والتي وصل عددها إلي 21 هدفاً على مستوى جميع المسابقات.

وإضافة لذلك أيضاً نجح الفرعون محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر الماضي، كما بات قريباً للغاية أيضاً من الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2017 م.