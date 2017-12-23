الجهاز الطبي للأهلي يكشف عن مدى جاهزية الشناوي لمباراة وادي دجلة

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كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن مدى جاهزية حارس المرمى الواعد محمد الشناوي، وذلك قبل المباراة المقبلة والمرتقبة لفريق الأهلي أمام مضيفه فريق وادي دجلة.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن حارس المرمى الواعد محمد الشناوي بات جاهزاً من أجل المشاركة مع فريق الأهلي من جديد، وذلك بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة في العضلة الضامة، ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلي أن قرار مشاركة الشناوي في المباريات سوف يكون بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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