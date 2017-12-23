وادي دجلة يواصل تحضيراته استعداداً لملاقاة الأهلي

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تحضيراته اليومية تحت قيادة مديره الفني الكابتن طارق العشري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين في يوم الإثنين المقبل.

وبكل تأكيد سوف يبحث فريق وادي دجلة تحت قيادة مديره الفني الكابتن طارق العشري عن مواصلة تحقيق المزيد من الانتصارات، حتى وإن كان ذلك على حساب فريق الأهلي من أجل مغادرة قاع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والهروب من منطقة الخطر، علماً بأن اعتماد الكابتن طارق العشري في هذه المباراة سوف يكون على بعض العناصر الهامة، وهي حارس المرمى محمد عبد المنصف وحسين ياسر المحمدي ومحمد شريف ويوسف أوتارا وأحمد رؤوف.

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أما على الجانب المقابل كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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