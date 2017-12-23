صحيفة إسبانية تُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الفرعون محمد صلاح

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كشفت صحيفة دون بالون الإسبانية اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

حيث أشارت الصحيفة الإسبانية إلي أن النجم محمد صلاح قد أعرب عن رغبته الكبيرة في الانتقال إلي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد الاشادة الكبيرة في حقه من طرف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، علماً بأن العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت في الآونة الأخيرة أن النجم محمد صلاح بات هدفاً رئيسياً للفريق الملكي سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أو في الصيف المقبل.

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هذا ويأتي الاهتمام الكبير من الجانب المدريدي بالفرعون محمد صلاح نظراً لما يُقدمه من عطاء غزير منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة رفقة فريقه ليفربول، وإضافة لذلك أيضاً لمساهمته الكبيرة في تأهل منتخب بلاده مصر إلي مونديال روسيا المقبل بعد غياب دام 28 عاماً عن أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد انتقل إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42 مليون يورو، مما أثار العديد من التساؤلات حول أحقية النجم محمد صلاح بهذه الأموال الطائلة.

ولكن ومنذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة أثبت الفرعون محمد صلاح أنه يستحق أكثر بكثير من هذه الأموال، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه سجل حتى هذه اللحظة 21 هدفاً رفقة فريقه ليفربول على مستوى جميع المسابقات، ومنهم خمسة عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يتربع على عرش صدارة ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز وحيداً دون أي شريك.

وإضافة لذلك أيضاً نجح الفرعون محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر الماضي، كما بات قريباً للغاية أيضاً من الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2017 م.

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