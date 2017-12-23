جماهير النصر السعودي تشن هجوماً حاداً على حسام غالي

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قامت مجموعة كبيرة من جماهير نادي النصر السعودي بمهاجمة النجم الدولي المصري المخضرم حسام غالي عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام منافسه فريق الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقد تعرض فريق النصر للخسارة في مساء يوم أمس الجمعة على يد منافسه فريق الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن النجم حسام غالي قد شارك في المباراة بأكملها دون أن يتم تبديله وذلك على الرغم من أدائه السيئ للغاية.

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وعقب نهاية المباراة مباشرة قامت مجموعة كبيرة من جماهير نادي النصر بشن هجوم حاد على النجم حسام غالي بسبب مستواه الباهت مع الفريق منذ مطلع الموسم الحالي وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث كتب أحد المشجعين: “غالي هو سبب هزائم الفريق”.

بينما كتب مشجع أخر لفريق النصر: “حسام غالي مفلس في كل شئ، لا صناعة لعب، لا تمرير صحيح، ويخرج غالب ! الإدارة برئاسة بن تركي سوف تهوي بالفريق لمصاف الدرجة الثالثة”، كما كتب مشجع آخر: “مدرب النصر غبي، رفض تبديل حسام غالي وقرر استبدال زميله إبراهيم غالب”، فيما كتب مشجع آخر: “حسام غالي أسوأ لاعب أجنبي في الدوري السعودي ونقطة ضعف النصر”.

وكان النجم المصري المخضرم حسام غالي قد انتقل إلي صفوف نادي النصر السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادماً من صفوف ناديه القديم وبيته الأساسي النادي الأهلي، علماً بأن العديد من التقارير الصحفية المصرية قد أشارت في الآونة الأخيرة أن النجم حسام غالي بات في طريقه من أجل العودة مجدداً إلي النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ومن جهته كان النجم حسام غالي قد أكد خلال الأيام القليلة الماضية من خلال تصريحات تليفزيونية أن كامل تركيزه في الوقت الحالي منصب بشكل كامل على أدائه رفقة ناديه الحالي النصر السعودي، وذلك حتى يتمكن من تحقيق حلمه بالتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.