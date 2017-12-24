المنافسة تشتعل بين محمد صلاح وهاري كين في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements

اشتعلت المنافسة بشكل كبير للغاية في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، وذلك بين كلاً من الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول والهداف الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير.

فبعد أن نجح النجم محمد صلاح في تسجيل هدفه الخامس عشر رفقة فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الجمعة الماضي، والذي أدى بدوره إلي تعزيز صدارته لجدول ترتيب الهدافين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وحيداً دون أي شريك، ولكن ما حدث في مساء يوم أمس السبت كان أمراً غير متوقعاً على الإطلاق من جانب النجم محمد صلاح.

Advertisements

حيث نجح الهداف الإنجليزي المتألق هاري كين في تسجيل هاتريك شخصي له لمصلحة فريقه توتنهام هوتسبير، وذلك في الفوز الذي حققه فريقه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على أرضية ملعب تيرف مور، مما جعل النجم هاري كين يرفع رصيده هو أيضاً إلي خمسة عشر هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع الفرعون محمد صلاح.

وبذلك تشتعل المنافسة بين الثنائي بشكل كبير مع العلم بأن بقية الملاحقين ليسوا بعيدين للغاية، حيث يحتل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإنجليزي رحيم ستيرلينغ المركز الثالث والرابع في جدول الترتيب، وذلك بعد أن قام كلاً منهما في تسجيل 12 هدفاً في الموسم الحالي في البريمرليغ.

ولا شك أن ذلك الصراع سوف يشتعل بشكل أكبر في الأسابيع القليلة القادمة وخاصة في فترة أعياد الميلاد، والتي تعرف بدورها العديد والعديد من المباريات في نفس الأسبوع مما سيُشكل بمثابة اختباراً حقيقياً لكل هداف من أجل إثبات جدارته وأحقيته في نهاية المطاف بالفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الموسم الحالي.

وبكل تأكيد يأمل الشعب المصري بأكمله وحتى الشعب العربي أن تكون الجائزة من نصيب الفرعون محمد صلاح، وذلك حتى يكون دافعاً كبيراً من أجل صناعة المزيد من النجاحات وهذه المرة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

إقرأ أيضاً: صحيفة إسبانية تُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الفرعون محمد صلاح