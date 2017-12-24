نجم الزمالك يفرض شروطه من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وضع شرطاً أساسياً أمام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم الواعد يوسف إبراهيم أوباما قد وافق على رحيله عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، ولكن ذلك بشرط واحد فقط وهو أن يتم بيعه بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة مثلما حدث في العام الماضي حينما تمت إعارته إلي نادي الاتحاد السكندري.

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ولا شك أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لن يُمانع ذلك على الإطلاق، وخاصة في ظل عدم اعتماد المونتينيغري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك على النجم الواعد أوباما، وأيضاً في ظل رغبة مجلس إدارة النادي في تدعيم صفوف الفريق ببعض العناصر الهامة في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 22 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي وذلك على الرغم من أنه قد شارك في العديد من المسابقات.

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