المصري البورسعيدي يُعرب عن رغبته في ضم نجم جديد من الأهلي في يناير

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي قد أعرب عن رغبته في التعاقد مع نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي يرغب في التعاقد مع النجم الواعد ميدو جابر لاعب النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018،ويأتي ذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

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والذي يرغب بدوره في تدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر الممكنة في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك تمهيداً لما ينتظر الفريق من تحديات صعبة في مطلع العام الجديد ويأتي على رأسها مباراة كأس السوبر المصري أمام فريق الأهلي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وإضافة لذلك أيضاً يأتي مشاركة الفريق في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 ورغبته في بلوغ دور المجموعات بعدما فشل في ذلك في العام الحالي 2017.

ولا يُعتبر النجم الواعد ميدو جابر هو أول لاعب يطلبه مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي من مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث سبق وأن أعلن النادي البورسعيدي عن رغبته أيضاً في التعاقد مع الظهير الأيمن الواعد باسم علي، ويأتي ذلك خاصة في ظل عدم مشاركة كلاً من الثنائي مع النادي الأهلي منذ مطلع الموسم الحالي.

وعلى صعيد آخر يواصل فريق الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم غداً الإثنين.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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