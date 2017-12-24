مؤتمر صحفي اليوم بخصوص مباراة كأس السوبر المصري.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

يترقب كلاً من عشاق النادي الأهلي وعشاق النادي المصري البورسعيدي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كأس السوبر المصري، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر في الموسم الماضي وبين فريق المصري البورسعيدي وصيف مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يقوم مجلس أبو ظبي الرياضية بعقد المؤتمر الصحفي اليوم بالتعاون مع كلاً من شركة بريزينتيشن، إضافة إلي الاتحاد المصري لكرة القدم وأيضاً الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، علماً بأن ذلك المؤتمر الصحفي سوف يتم فيه الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة كأس السوبر المصري.

Advertisements

وذلك سواء موعد المباراة أو مكان إقامتها أو أسعار التذاكر الخاصة بالمباراة، إضافة إلي العديد من الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بالمباراة وذلك من أجل ضمان نجاح تنظيم المباراة للموسم الثالث على التوالي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن المؤتمر الصحفي سوف يشهد حضور العديد من الشخصيات الهامة ويأتي على رأسها كلاً من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي.

وأيضاً المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن، كما سيحضر أيضاً من جانب النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، أما على الجانب المقابل سوف يحضر سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي إضافة إلي الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

وعلى صعيد آخر يواصل فريق الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم غداً الإثنين على أرضية ملع بتروسبورت بالقاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: المصري البورسعيدي يُعرب عن رغبته في ضم نجم جديد من الأهلي في يناير