موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة الإثنين 25/12/2017 في الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

سوف تُقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن المباراة سوف تُقام تحديداً على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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سوف يتم نقل مباراة الأهلي مع وادي دجلة عبر العديد من القنوات الفضائية المصرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث سوف يتم نقل المباراة تحديداً على قناة النيل للرياضة إضافة إلي كلاً من قناة دي إم سي سبورتس HD وأيضاً قناة أون سبورت HD.

التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد عبد المنعم / أيمن أشرف / حسين السيد

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / وليد سليمان

خط الهجو: وليد أزارو

نتائج فريق الأهلي في المباريات الخمسة الأخيرة له في الدوري

فاز فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد

فاز فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ

خسر فريق الأهلي على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

تعادل فريق الأهلي أمام مضيفه فريق طنطا بهدف لمثله لكل فريق

فاز فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد

نتائج فريق وادي دجلة في المباريات الأربعة الأخيرة له في الدوري

خسر فريق وادي دجلة على يد مضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد

خسر فريق وادي دجلة على يد مضيفه فريق الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل لا شئ

فاز فريق وادي دجلة على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شئ

فاز فريق وادي دجلة على حساب مضيفه فريق الأسيوطي سبورت بهدفين مقابل لا شئ

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