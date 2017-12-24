التعاون السعودي يقترب من التعاقد مع النجم عماد متعب بفضل عصام الحضري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي التعاون السعودي بات قريباً للغاية من إتمام التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الدولي المخضرم عماد متعب.لاعب النادي الأهلي، وذلك بفضل حارس المرمى المصري المخضرم عصام الحضري لاعب نادي التعاون السعودي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي التعاون السعودي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع نادر شوقي وكيل أعمال النجم عماد متعب من أجل حسم الصفقة قبل موعد الميركاتو الشتوي المقبل، كما أضافت التقارير أيضاً أن السد العالي عصام الحضري يلعب دوراً كبيراً في الصفقة من خلال إقناع مجلس إدارة نادي التعاون بالموافقة على إتمام التعاقد مع النجم عماد متعب.

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ويأتي ذلك في ظل العلاقة القوية التي تجمع بين السد العالي عصام الحضري والنجم عماد متعب، على أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسم مصير النجم عماد متعب وإن كان الأمر المؤكد بدون أدنى شك هو رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في ظل التجاهل الكبير الذي يُعاني منه من طرف الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي منذ الموسم الماضي.

وعلى صعيد آخر يواصل فريق الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم غداً الإثنين على أرضية ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

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