الأهلي يقترب من تجديد عقد نجمه قبل موعد الميركاتو الشتوي المقبل

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كشفت مصادر صحفية مصرية في صباح اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات قريباً للغاية من تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وذلك قبل حلول موعد الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت المصادر إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اقترب من تجديد عقد النجم المخضرم ومتوسط الميدان حسام عاشور، وذلك خاصة بعدما وافق اللاعب نفسه على تجديد العقد وأيضاً بناءً على رغبة من طرف الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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وقد أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي يحتاج إلي مبلغ 4 مليون جنيه مصري من أجل إتمام العقد الجديد، علماً بأن حسام عاشور يُعتبر واحداً من الأعمدة الرئيسية في صفوف القلعة الحمراء منذ سنوات طويلة للغاية.

وعلى صعيد آخر يواصل فريق الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

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